Unfall beim Postzustellen: Frau schwer verletzt

Der genaue Unfallhergang ist vorerst unklar, da die Frau noch nicht befragt werden konnte. Laut Polizei könnte die gebürtige Ungarin von ihrem Postauto überrollt oder mitgeschleift worden sein.

Es war kurz nach Mittag, als die Frau in der Ortschaft Schachen zu einem Haus fuhr, um dort die Post zuzustellen. Doch so weit kam die Frau nicht. Sie dürfte unmittelbar nach dem Aussteigen von dem Fahrzeug erfasst worden sein. Möglicherweise hatte sich der Wagen selbst in Bewegung gesetzt.

Die 30-Jährige wurde schließlich von dem Hausbewohner in der Nähe des Wagens liegend entdeckt. Die Schwerverletzte war nicht ansprechbar. Der 58-jährige Hausbewohner verständigte sofort die Rettungskräfte. Die Frau wurde mit dem Notarzt ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.