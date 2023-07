Unfall bei Überholmanöver in Schärding: Zwei 19-Jährige verletzt

Ein 19-jähriger Welser war mit seinem vollbesetzten Auto am Montagabend gegen 21.15 Uhr auf der Linzer Straße Richtung St. Florian unterwegs. Er überholte den vor ihm fahrenden Pkw in dem Moment, als der 52-jährige Lenker aus Schärding nach links in die Joseph-Hayden Straße abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Das Auto des 19-Jährigen prallte gegen eine Gartenmauer, deren Granitpfeiler durch den Anprall in den dahinterliegenden Garten geschleudert wurde.

Der Pkw des Welsers wurde schwer beschädigt, die Feuerwehr musste ihn mit einem Kran von der Fahrbahn heben und das ausgetretene Öl binden. Der 19-jährige Lenker und ein Gleichaltriger aus dem Bezirk Perg wurden mit der Rettung ins Klinikum Ried gebracht.

Nach dem Unfall war die Straße stadteinwärts für etwa eine Stunde gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

