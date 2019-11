Unfall auf der A1: Vorderrad löste sich von Achse

Glück im Unglück hatte eine 23-jährige Autofahrerin aus Steyr auf der Westautobahn. Aus unbekannter Ursache löste sich plötzlich das linke Vorderrad von der Achse, sie kam aber unverletzt zu stehen. Der Vorfall passierte am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der A1 in Fahrtrichtung Wien. Die 23-Jährige wollte in Traun abfahren. In der Kurve der Ausfahrt löste sich dann das Rad von der Achse.

Die Ausfahrt Traun war bis 16 Uhr gesperrt, es kam zu einem Rückstau auf der A1 sowie auf der A25.