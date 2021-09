Unfall auf der A1: Toter identifiziert

Die beim dem Unfall tödlich verunglückte Person konnte als ein 44-jähriger bulgarischer Staatsbürger identifiziert werden, der mit einer Reisegruppe unterwegs und als abgängig gemeldet worden war.

Der Unfall passierte um kurz nach Mitternacht in Fahrtrichtung Wien. Ein 47-jähriger in Deutschland wohnender Rumäne fuhr mit dem Pkw auf der rechten Spur, als plötzlich etwas Unbekanntes gegen die linke vordere Fahrzeugseite krachte. Er bremste sofort, blieb am Pannenstreifen stehen und rief die Polizei. Der Lenker ging von einem Wildunfall aus, die alarmierten Beamten erkannten beim Eintreffen am Unfallort jedoch menschliche Überreste und sperrten die Autobahn.