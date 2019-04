Unfall an Kreuzung: Lenker verriss Moped und prallte gegen Tor

THALHEIM/WELS. Vermutlich weil er ein Auto an einer Kreuzung übersah, verriss am Montagabend ein 22-Jähriger sein Moped. Er prallte gegen ein Zufahrtstor und kam unter dem Moped zu liegen. Er wurde ins Spital geflogen.

Der Unfall passierte am Montag gegen 17.20 Uhr in Thalheim bei Wels. Eine 16-Jährige war in der Ortschaft Schauersberg mit ihrer Mutter auf einer Ausbildungsfahrt unterwegs und wollte gerade links abbiegen. Wegen des Gegenverkehrs wartete sie am Mittelpunkt der Kreuzung. Als ein 22-jähriger aus dem Bezirk Wels-Land entgegenkam, übersah er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit das Auto und verriss sein Moped, um eine Kollision zu verhindern. Dabei stieß er gegen ein Zufahrtstor, stürzte und kam unter dem Moped zu liegen. Er wurde verletzt mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Wels geflogen.

