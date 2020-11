Unfall: Alkolenker mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Der Unfall ereignet sich bereits am vergangenen Mittwoch, wie die Polizei heute mitteilte. Gegen 17:40 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mazedonier mit einem Pkw samt Anhänger auf der L1065 von Riegerting kommend in Richtung Waldzell. Dabei übersah er eine Stopptafel und fuhr ohne anzuhalten in die sogenannte Riegertinger Kreuzung ein.

Nahezu ungebremst kollidierte das Fahrzeug dabei mit einem 45-jähriger Rumänen aus dem Bezirk Ried, der mit einem Firmenauto unterwegs war. Der 45-Jährige versuchte noch den Zusammenprall zu verhindern und lenkte seinen Pkw ruckartig zur Seite. Durch dieses Manöver kippte das Auto um und kam auf der Fahrerseite zum Stillstand. Der Rumäne konnte aber selbstständig aus dem Auto klettern.

An beiden Pkw entstand Totalschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein beim 45-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Deshalb wurde ihm der Führerschein abgenommen. Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei auch fest, dass es sich bei dem vom 45-Jährigen vorgewiesenen Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Der Fall wurde an die Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis weitergeleitet.

