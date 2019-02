Unfall: A1 zwei Stunden gesperrt

VORCHDORF. Ein Unfall am Sonntagabend auf der Westautobahn Richtung Salzburg löste eine gänzliche Sperre der A1 aus.

Aus bisher noch unbekannter Ursache prallte ein 20-jähriger Autolenker aus Gmunden am Sonntag gegen 22 Uhr mit seinem Pkw gegen das Heck eines slowakischen Kleinlastwagen-Fahrers (24). Durch die Wucht der Kollision prallte der Lkw zunächst gegen die Leitschiene und kippte anschließend auf die Fahrerseite um.

Der Pkw schleuderte noch etwa 200 Meter weiter, bis er zum Stehen kam. Der 20-Jährige wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Männer wurden mit der Rettung in das Klinikum in Vöcklabruck eingeliefert. Die A1 war nach dem Unfall bis Mitternacht zur Gänze gesperrt, eine Umleitung über die Abfahrt Eberstalzell wurde eingerichtet.

