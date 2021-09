Tödlicher Unfall: 15-Jähriger starb auf dem Schulweg

Ein 15-Jähriger Mopedlenker verunglückte am Weg in die Schule in Prambachkirchen auf der L1221. Der Jugendliche erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallursache ist derweilen noch ungeklärt. Die Straße ist bis auf weiteres für die Erhebungen und die Ermittlungen der Polizei gesperrt.