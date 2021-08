Unfälle mit Alkolenkern in Steyr und Vöcklabruck

Ein 25-Jähriger aus Steyr fuhr am heutigen Dienstag gegen 00:30 Uhr in Steyr von der Reitnerstraße kommend in Richtung Christkindlstraße. Er verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab. Dabei fuhr er frontal in einen Container und einen Stromverteilerkasten. Ein Alkomat-Test ergab einen Wert von 0,98 Promille. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

Auch im Ortsgebiet von Attersee kam es in der heutigen Nacht zu einem Unfall wegen eines alkoholisierten Fahrers: Ein 30-Jähriger aus Vorarlberg fuhr gegen 4.40 Uhr mit seinem Pkw auf der B151 in Richtung Seewalchen. Im Ortschaftsbereich Aufham kam er rechts von der Fahrbahn ab, durchstieß mit seinem Pkw ein Brückengeländer und zwei Gartenzäune und kam schließlich am Grundstück eines Hauses in Attersee total beschädigt zum Stillstand. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2 Promille.