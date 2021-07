Unfälle mit Alkolenkern in Oberösterreich

Am Donnerstag, kurz nach 21.30 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit dem Pkw auf der Sportplatzstraße in Neuhofen im Innkreis Richtung Gobrechtsham. Weil er einem 23-jährigen Pkw-Lenker, der auf der L503 Richtung Ried unterwegs war, die Vorfahrt nahm, kam es zur Kollision.

Der 23-Jährige und seine 24-jährige Beifahrerin mussten in das Krankenhaus Ried gebracht werden, an beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden.

Der Alkotest bei dem 59-Jährigen ergab einen Wert von 1,38 Promille. Seinen Führerschein musste er abgeben.

Auto durch die Luft geschleudert

In Pregarten ereignete sich in der Nacht ein weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss. Eine 21-Jährige und ihr gleichaltriger Beifahrer waren um 1 Uhr auf der Gutauer Straße unterwegs.

In einer langgezogenen Linkskurve kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und fuhr laut Polizei noch rund 85 Meter auf dem Bankett weiter. Über einem Wasserdurchlass wurde das Auto in die Luft geschleudert, flog etwa 25 Meter weit und überschlug sich. Weitere 20 Meter weiter kam der Pkw schließlich am Straßenrand auf der Seite liegend zum Stillstand.

Lenker nachkommender Fahrzeuge halfen den Fahrzeuginsassen und alarmierten die Rettungskräfte. Lenkerin und Beifahrer wurden ins UKH nach Linz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Der Alkotest bei der 21-Jährigen ergab einen Wert von 1,12 Promille.