Unfälle im Stundentakt forderten am Wochenende die Einsatzkräfte

LINZ. Eine Serie von schweren Verkehrsunfällen beschäftige am Wochenende die Einsatzkräfte in Oberösterreich. Unter den vielen Verletzten befanden sich auch insgesamt sieben Kinder.

In Enns wurde eine fünfköpfige Familie am Samstagabend in einen folgenschweren Unfall verwickelt. Ein 32-jähriger Tunesier verlor die Kontrolle über den Wagen und geriet auf einer Brücke in der Ortschaft Kristein auf die Gegenfahrbahn. Er krachte frontal in das Auto der Familie. Hinter dem Steuer saß die 42-jährige Mutter, eine Niederösterreicherin aus Baden. Die Lenkerin wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Wels gebracht. Ihr Mann, der 16-jährige Sohn, die 20-jährige Tochter und die 13-jährige Nichte des Ehepaares erlitten zum Teil ebenfalls schwere Verletzungen. Auch der Unfalllenker musste ins Spital.

Unfall wegen Sekundenschlafs

Bei einem Unfall auf der Innkreisautobahn in Haag am Hausruck wurde Samstagnacht eine sechsköpfige Familie verletzt, darunter ein erst sieben Monate altes Baby. Die 37-jährige Lenkerin aus Deutschland kam vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafes von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam am Pannenstreifen zum Stillstand. Die Lenkerin, ihr Ehemann und ihre vier Kinder wurden ins Krankenhaus Ried gebracht.

Ein Alkolenker verursachte auf der A1 in Pucking am Samstag einen Unfall, bei dem ein sechsjähriges Mädchen Verletzungen davontrug. Der 24-jährige Slowene, der 1,62 Promille intus hatte, kam ins Schleudern und krachte in den Wagen eines 40-jährigen Familienvaters aus dem Bezirk Linz-Land. Dessen Tochter und der alkoholisierte Lenker mussten ins Spital gebracht werden.

Ebenfalls auf der Westautobahn forderte ein Unfall Samstagnacht drei Verletzte. Ein 60-Jähriger Linzer geriet mit seinem Auto auf der Autobahnauffahrt Enns-West ins Schleudern und kam auf der dritten Fahrspur zum Stillstand. Mit einer Taschenlampe versuchte der Mann andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Der Lenker eines nachkommenden Kleinbusses konnte jedoch nicht mehr ausweichen und prallte gegen das Auto. Drei Männer aus der Slowakei wurden unbestimmten Grades verletzt.

Großeinsatz für die Rettungskräfte nach einer Frontalkollision in Enns. Eine fünfköpfige Familie und der Unfalllenker wurden teils schwer verletzt. (fotokerschi.at) Bild: laumat.at

Alkolenker wollte flüchten

Am Kalvarienbergweg in Altmünster stieß ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden mit seinem Wagen seitlich gegen das Auto eines 34-Jährigen. Der Alkotest ergab 1,88 Promille. Noch während der Unfallaufnahme näherte sich ein Motorradlenker der Unfallstelle, der den Polizisten wegen seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen war. Der 56-Jährige missachtete das Anhaltezeichen, gab Gas und flüchtete. Nach nur etwa 50 Metern kam er zu Sturz, er hatte 2,18 Promille. Beide Alkolenker sind den Führerschein los.

Schwer verletzt neben seinem Wagen gefunden wurde ein 21-jähriger Probeführerschein-Besitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck in St. Lorenz am Mondsee. Unfallursache war vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. Sekundenschlaf war Auslöser eines Unfalls Sonntagnachmittag auf der Innkreisautobahn. Das Auto eines 25-jährigen Rumänen prallte gegen die Mittelleitwand, er und seine Frau wurden verletz. (krai)

