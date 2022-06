Unfälle durch Alkolenker endeten für sieben Menschen im Spital

Alkohol am Steuer ist einer der größten Risikofaktoren im Straßenverkehr. Das zeigt auch die Bilanz des Wochenendes. Betrunkene Autofahrer haben eine Reihe von Unfällen mit Verletzten verursacht.

Eine betrunkene 22-Jährige krachte Samstagabend in Gaspoltshofen (Bezirk Grieskirchen) mit ihrem Auto frontal in das Fahrzeug einer 57-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck. Die Frau wurde beim Zusammenstoß verletzt und ins Klinikum Wels gebracht, die Unfallverursacherin blieb unverletzt und gab zu, dass sie während der Autofahrt mit dem Handy hantiert hatte. Beim Alkotest stellte sich schließlich heraus, dass sie außerdem ziemlich betrunken war: Sie hatte 1,3 Promille.

In Waldzell (Bezirk Ried) kam es ebenfalls zu einer Frontalkollision, die Bilanz: drei Verletzte.Ein schwer alkoholisierter 69-jähriger Lenker aus dem Bezirk Ried stieß mit dem Auto eines Ehepaares zusammen, das ebenfalls aus dem Bezirk Ried stammt. Alle drei wurden ins Spital nach Ried gebracht. Der Alkotest beim 69-Jährigen ergab einen Wert von 1,72 Promille.

In Michaelnbach (Bezirk Grieskirchen) prallte ein junger alkoholisierter Autolenker mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum.Seine 18-jährige Beifahrerin wurde dabei verletzt und musste ins Klinikum Wels gebracht werden. Ein beim 23-jährigen Fahrer durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,66 Promille, ihm wurde der Führerschein ebenfalls vorläufig abgenommen.

Und in Perg kollidierten zwei Autos auf einer Kreuzung.Verletzt wurde dabei eine 17-Jährige und nach der Erstversorgung in das Kepler-Uniklinikum gebracht. Der 32-jährige Unfallgegner war leicht alkoholisiert.

Fahrzeugschlüssel abgegeben

Wegen seiner auffälligen Fahrweise zog die Polizei in Steyr in der Nacht zum Sonntag einen 27-jähriger Autolenker aus dem Verkehr. Er war so betrunken, dass er vor den Augen der Polizisten direkt über den Randstein des Gehsteiges auf einen Parkplatz fuhr. Der Alkotest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Die Polizisten nahmen dem Mann die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein vorläufig ab.

Angetrunken mit Rad unterwegs

Auch bei einem Radunfall in Kirchham (Bezirk Gmunden) könnte Alkoholisierung eine Rolle gespielt haben. Ein Ehepaar aus dem Bezirk Gmunden war zusammengestoßen. Die 40-jährige Frau wurde verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber zum Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck gebracht werden. Die Alkotests ergaben Werte von 0,66 Promille bei der Frau und 0,74 Promille bei ihrem Ehemann.