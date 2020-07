Unfälle bei Bauarbeiten: Junge Handwerker schwer verletzt

Der junge Innviertler hatte Mittwochfrüh im Haus seines Arbeitskollegen in Ranshofen beim Renovieren mitgeholfen. Mit einem Förderband wollte er den Bauschutt durch ein Fenster in das Untergeschoss heben. Als dieses plötzlich zusammenklappte, wurde ein Finger des 27-Jährigen eingeklemmt. Er wurde mit schweren Handverletzungen ins Braunauer Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Eine Woche zuvor, am 15. Juli, kam es auf einer Baustelle in Lenzing zu einem ähnlichen Vorfall. Ein 20-jähriger Zimmererlehrling war durch eine Kreissäge, die in seine linke Hand schnellte, schwer verletzt worden. Er hatte die Führungsschiene an eine Holzfassade gehalten, damit sein gleichaltriger Kollege mit der Säge entlang schneiden konnte, so die Polizei. Dabei dürfte sich die Kreissäge verzwickt haben. Der Lehrling wurde schwer verletzt ins Salzkammergutklinikum gebracht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.