Undichtes Fass verursachte Ölteppich im Wolfgangsee

Insgesamt acht Stunden dauerte der Einsatz, zu dem die Feuerwehr am Wochenende am Nordwestufer des Wolfgangsees ausrücken musste. In der Salzburger Gemeinde St. Gilgen war bei der Bergung eines 200-Liter-Stahlfasses Altöl ausgetreten. Den Einsatzkräften gelang es, die Ausbreitung einzudämmen.