Under Pressure: Stress und sein größter Feind

„Under Pressure“, so lautete das Motto des Online-Vortrags an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich. Veranstaltet wurde er von „hepi“, kurz für „health, education, philosophy, innovation“.

Was hilft gegen den Stress? Darüber diskutierten Georg Neuweg, Stressreduktionstrainer und Wirtschaftspädagogik-Professor an der Johannes Kepler Universität, Theologe und Werteforscher Paul Zulehner sowie Lebens- und Sozialberaterin Claudia Lengauer-Baumkirchner. OÖN-Redakteur Michael Schäfl moderierte. Nur mit Politik könne eine Veränderung herbeigeführt werden. Mit einer starken Gewerkschaft könnten die großen Stressfaktoren im System beseitigt werden, davon ist Zulehner überzeugt. Es müssten erst die großen Parameter umgestaltet werden, ehe an den „kleinen Stellrädchen gedreht“ werden könnte. Für Neuweg liegt der Weg zum Erfolg in „Achtsamkeitsbasierter Stressreduktion“, diese Lehre umfasst auch Meditationen und Übungen, um in fordernden Situation die Kontrolle zu behalten. Sie dient allerdings eher dem Individuum und nicht dazu, sich in einem stark verbesserungswürdigen System (besser) zurechtzufinden.