Ein Unterstützer der von den OÖN initiierten "Tombola der Wertschätzung" ist auch Franz Welser-Möst. Der Dirigent von Weltruf stellt zwei Karten für die Opernproduktion von Giacomo Puccinis "Il Trittico" bei den Salzburger Festspielen 2022 mit anschließendem Abendessen zur Verfügung.

Vergangene Woche ist sein Unverständnis für Menschen, die vor Spitälern demonstrieren, noch einmal gewachsen. Welser-Möst war gestürzt, musste ins Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck eingeliefert werden – und erlebte persönlich, unter welchen Belastungen dort gearbeitet wird.

"Eine Ärztin in der Notaufnahme hat mir von Morddrohungen und Beschimpfungen erzählt, die sie von irgendwelchen Deppen aushalten muss. Unfassbar! In welcher Gesellschaft leben wir?" Das Spitalspersonal "schiebt Dienste ohne Ende, weil das System an seine Grenzen stößt. Ich wusste das alles, aber jetzt hab’ ich es selbst erlebt. Und solche Leute buht man aus?" Man habe sich grandios um ihn gekümmert, sagt der 61-Jährige. "Es ist großartig, was diese Leute alles tun, damit es uns gut geht." Die Diagnose: Nichts ist gebrochen, es stellte sich eine gravierende Prellung heraus. Medikamente gegen die starken Schmerzen wurden verschrieben, mindestens zwei Wochen Pause.

Für die Wiederaufnahme von Giuseppe Verdis "Don Carlo" ab 19. Dezember in der Wiener Staatsoper muss Welser-Möst nach dem Sturz absagen: "Ich kann zwar vorsichtig herumgehen, aber länger stehen oder sitzen ist bei bestem Willen unmöglich." Die musikalische Leitung übernimmt nun Philippe Jordan, der Musikdirektor der Staatsoper.