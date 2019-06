"Und dann ist das Auto im Lokal gestanden"

Tagesgespräch in der Neuen Heimat im Süden von Linz ist der Verkehrsunfall, der sich Mittwochnachmittag ereignete. Wie berichtet, fuhr eine betagte Frau mit ihrem Nissan-SUV in den Schanigarten des "Kleinen Cafe" am Schießlgang. Drei der sechs Gäste im Gastgarten erlitten Verletzungen, ebenso die Lenkerin des Unfallautos. Besonders schlimm erwischte es Erni W. Die 77-jährige Frau wurde im KUK-Medcampus III (ehemals AKh) in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

"Es hat einen fürchterlichen Tuscher gemacht. Die Motorhaube ist im Lokal gestanden, hat zuerst das Geschäftsportal des Cafes zerstört und dann die Mehlspeisenvitrine gerammt", sagt die Cafehaus-Betreiberin Edeltraud Schnabel im OÖNachrichten-Gespräch. Der materielle Schaden sei nicht das Problem, sagt die Kaffeehaus-Wirtin, die das Lokal am Schießlgang im heurigen Jänner von einem Konditor übernommen hat: "Wirklich wichtig ist, dass die Verletzten wieder gesund werden. Ich denke intensiv an Erni, dass sie wieder auf die Beine kommt."

Glück im Unglück war, dass vor dem Cafe zum Zeitpunkt des Unfalls keine Kinder waren. "Wir verkaufen Speiseeis auch in Tüten. "Da kommen oft Kinder zu uns", sagt die Wirtin, die auch am Tag nach dem Unglück noch recht mitgenommen von den Ereignissen ist.

"Ich habe befürchtet, das Auto fährt in unser Geschäft", sagt Sara Zajicek, die die neben dem Cafe gelegene Trafik betreibt. Im Cafe Merkinger, das in der selben Häuserzeile liegt, diskutierten die Gäste intensiv über den Unfall. "Ich bin dafür, dass ältere Autofahrer regelmäßig zu medizinischen Tests müssen", sagt ein Stammgast des Cafes.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at