Neuhofen: Unbekannter zündelte am Bahnhof

Der Unbekannte entnahm aus einer Stellage drei Bücher, legte sie im Raum verteilt auf den Boden und zündete sie an. Auch die Stellage versuchte er in Brand zu setzen. Der Brand ging nach kurzer Zeit wieder von selbst aus, wie die Polizei berichtet. Ein Feuerwehreinsatz war deshalb nicht nötig. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Es waren keine Personen in Gefahr.

