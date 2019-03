Unbekannter zog sich Tuch vor Gesicht und überfiel Tankstelle

LINZ. Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Linzer Tankstelle am Donnerstagabend konnte der mit einem dunklen Tuch maskierte Täter unerkannt flüchten. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Am späten Donnerstagabend wurde diese Tankstelle in Linz-Bindermichl-Keferfeld übefallen Bild: Matthias Lauber

Es war um 21:48 Uhr, als der zwischen 1,65 und 1,70 Meter große, mit schwarzer Kapuzenjacke, blauer Jeanshose und hellen Turnschuhen bekleidete Täter die Tankstelle in der Landwiedstraße in Keferfeld betrat. Daraufhin zog sich der zwischen 20 und 30 Jahre alte Unbekannte ein dunkles Tuch über den Gesichtsbereich und forderte mit vorgehaltener Pistole von der 53-jährigen Tankstellenmitarbeiterin in hochdeutscher Sprache Geld.

Die Angestellte öffnete sofort die Kassenlade, woraufhin der Unbekannte daraus das Bargeld entnahm. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Grüntalerstraße. Die Höhe der Beute ist derzeit noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

