Unbekannter versuchte, Bankomat in der Plus City zu sprengen

Plus City (Symbolbild)

Zu dem Sprengungsversuch kam es gegen halb vier Uhr morgens. Der Täter hatte allerdings kein Glück: Lediglich die Abdeckplatte des Geräts wurde beschädigt. Der Unbekannte flüchtete ohne Beute. Eine Großfahndung nach dem Verdächtigen verlief vorerst ergebnislos. Einen Zusammenhang mit der Serie von Bankomatsprengungen in den vergangenen Wochen in Ostösterreich vermutet die Polizei nicht. "Das hat damit nichts zu tun, diesmal handelt es sich um einen Einzeltäter", sagt Polizeisprecher Friedrich Stadlmayr.

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sprengten unbekannte Täter seit Jahresbeginn sechs Bankomaten, ein siebentes Mal blieb es beim Versuch. Zuletzt kam es am Donnerstag in Wien-Donaustadt zu einem derartigen Vorfall, dabei wurde der Eingangsbereich einer Postfiliale völlig zerstört.

