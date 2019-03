Unbekannte übergossen Frau mit Benzin

WELS. Welserin mit tschetschenischen Wurzeln erlitt bei mysteriösem Treibstoff-Attentat einen Schock.

Opfer wurde im Spital versorgt. Bild: laumat

Eine 37-jährige Welserin soll in der Nacht auf Freitag von zwei unbekannten Männern mit Benzin übergossen worden sein. Die dramatischen Szenen spielten sich nach Angaben des Opfers in einem Hochhaus im Welser Stadtteil Noitzmühle ab, in dem vorwiegend Migranten wohnen. Die Frau mit tschetschenischen Wurzeln wollte kurz nach Mitternacht mit dem Lift in den Keller fahren, um Wäsche zu trocknen. Laut ihren Angaben wurde sie auf dem Weg dorthin von zwei Männern aufgehalten. Einer der beiden hielt eine Plastikflasche mit Benzin in der Hand und übergoss die Frau mit rund der Hälfte des Flascheninhalts. Anschließend traten die Männer den Rückzug an. Sie hätten nicht versucht, die Frau anzuzünden, heißt es seitens der Polizei.

Probleme mit Lunge

Das geschockte Opfer konnte in seine Wohnung flüchten und eine im Nebenhaus lebende Freundin anrufen. Diese alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Notarztteam brachte die Welserin nach der Erstversorgung ins Welser Klinikum. Gestern blieb die Frau noch in stationärer Behandlung. Das Benzin dürfte bei dem mysteriösen Treibstoff-Attentat die Lunge der Frau in Mitleidenschaft gezogen haben. Wie weit die Verletzungen reichen, wollte das Klinikum gestern aus Datenschutzgründen nicht preisgeben. Die Frau sei in stabilem Zustand, lautete die Auskunft einer Krankenhaussprecherin.

Die Suche nach den Tätern verlief bisher ohne Ergebnis. Der Mann der 37-Jährigen, der nach Auskunft von Mitbewohnern in einem Linzer Lokal als Türsteher arbeitet, war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause, die beiden Kinder schliefen bereits.

Die Ermittler hatten gestern noch keine Anhaltspunkte. Ausschließen wollten sie weder einen ausländerfeindlichen Bosheitsakt, einen Nachbarschaftsstreit noch eine drastische Drohung der tschetschenischen Community. Auch andere Motive kämen in Frage.

