Unbekannte trieben acht Wildtiere aus ihrem Gehege

Vermutlich mit diesem Werkzeug haben sie einen Teil des Weidezauns durchtrennt und dann den Zaun zu Boden geklappt. Danach dürften sie alle darin befindlichen acht Tiere aus dem Gehege getrieben haben. Denn das zur Familie der Hirsche zählende Sikawild würde die Umzäunung nicht von selbst verlassen, hieß es von Seiten der Polizei.

In den Vormittagsstunden strömte ein zehnköpfiger Suchtrupp, an denen sich neben den Wild-Besitzern auch Angehörige, Freunde, Jäger und Polizisten beteiligten, aus. Die Wildtiere waren durch die neue Situation sehr nervös und liefen mehrere Kilometer weit in alle Richtungen. Dadurch könne es zu gefährlichen Situationen mit Verkehrsteilnehmern kommen, warnte die Polizei am Nachmittag. Während von zwei Tieren auch am Abend noch jede Spur fehlte, hatte sich der Rest der Herde (darunter der Hirsch) in einem dem Gehege angrenzenden Wald niedergelassen. Die Besitzer hofften, dass sie selbstständig ins Gehege zurückkehren.

