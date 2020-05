Unbekannte Täterinnen raubten Frauen aus - Polizei bittet um Hinweise

Die beiden Frauen verschafften sich am Donnerstag gegen 10 Uhr Zugang zur Wohnung der beiden Schwestern in einem Wohnheim in der Gemeinde Hörsching. Sie täuschten vor, eine Umfrage zu machen und gingen mit den betagten Frauen auf den Balkon. Während der Befragung ging eine der Frauen zurück in die Wohnung und stahl dort mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere tausend Euro Bargeld. Die Opfer bemerkten den Diebstahl erst am Freitag - ein Verwandter erstattete Anzeige bei der Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Die Täterinnen wurden wie folgt beschrieben:

1.Frau: Ungefähr 20 bis 30 Jahre alt, schwarze glatte Haare auf einen Pferdeschwanz gebunden, bräunlicher Teint, braune Augen, graues Kurzarm T-Shirt, weiße Jeans und weiße Sportschuhe.

2.Frau: Ebenfalls 20 bis 30 Jahre alt, schwarze schulterlange gekrauste Haare, bräunlicher Teint, braune Augen, dunkles Kurzarm T-Shirt, weiße Jeans

Zeugen, welche die Frauen zur fraglichen Zeit im Ortsgebiet von Hörsching gesehen haben, mögen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer +43 59133 4134 melden.

