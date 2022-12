Unbekannte Täter überfielen 57-Jährigen in seinem Haus

Es war gegen drei Uhr früh, als die Unbekannten über den Keller in das Einfamilienhaus eingedrungen waren. Daraufhin fesselten die Täter den 57-Jährigen, der in einem der Zimmer schlief, an Händen und Füßen mit Kabelbindern bzw. einem Klebeband und forderten Geld. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, ergriff einer der Täter ein Beil, das er in einem der Zimmer gefunden hatte und bedrohte den Hausbesitzer damit.

Anschließend durchsuchte das Trio sämtliche Räume im Erdgeschoß. Wie das Opfer gestern gegenüber der Polizei angab, sprachen die drei Täter untereinander mit einem ihm unbekannten ausländischen Akzent. Der Hausbesitzer wurde nicht verletzt, erlitt aber einen Schock.





