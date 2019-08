Unbekannte spannten Nylonschnur hüfthoch über Radweg

Ein bisher unbekannter Täter spannte am Ende eines öffentlichen Rad- und Gehweges in der Ortschaft Steindorf in Seewalchen am Attersee eine ca. 1,5mm dicke Nylonschnur ca. hüfthoch über den Weg.

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Vöcklabruck, beide 53-Jahre alt, war am Samstag um 10 Uhr mit ihren E-Bikes in Richtung Zentrum Seewalchen am Attersee unterwegs. Die Frau sah die Schnur im letzten Moment, blieb stehen und warnte ihren Mann. Dieser bremste stark ab und stürzte mit dem Rad. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.