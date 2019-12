Unbekannte beschädigten Bushütte mit Silvesterknallern

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Schon seit drei Jahren werde die von einer Privatperson errichtete Schulbus-Wartehütte in Ried in der Riedmark im Bezirk Perg immer in der Adventzeit zur Zielscheibe von Vandalismus, teilte die Polizei mit. Zuletzt am vorigen Sonntag in den Abendstunden. Die unbekannten Täter benutzen dabei Silvesterknaller, der entstandene Schaden betrage mittlerweile mehr als 1000 Euro. Das Objekt befindet sich bei der Kreuzung Güterweg Freiholz und Zirkinger Weg. Die Polizei Mauthausen bittet um sachdienliche Hinweise unter 059133 4324.