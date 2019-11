Unabsichtlich Freund angeschossen

Zu einem folgenschweren Schussunfall kam es Mittwochabend in einer Wohnung in Linz. Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr Umgebung hantierte in der Wohnung seines 26-jährigen Freundes mit einer Pistole, als sich plötzlich ein Schuss löste. Das Projektil traf den 26-Jährigen im Brustbereich.

Unter den alarmierten Polizeibeamten befand sich zufällig auch ein Notfallsanitäter, welcher den Verletzten gemeinsam mit dem ebenfalls herbeigerufenen Notarzt mit einem speziellem Pflaster für Schussverletzungen versorgte. Das Schussopfer wurde in das Kepler-Universitätsklinikum gebracht.



Die Waffe hatte der 25-Jährige legal besessen, sie wurde ihm von den Polizisten abgenommen. Den Waffenbesitzschein ist er nun los. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde gegen den 25-Jährigen ausgesprochen.