Umweltschützer nehmen Plan für Höss-Erweiterung auseinander

Wie wird das Projekt realisiert? Welche Flächenwidmungspläne liegen vor? Und welchen Einfluss hat der Skigebietsausbau auf die Umwelt? Ein 117-seitiger Bericht, der seit Mitte August auf der Gemeindehomepage abrufbar ist, soll Antworten auf diese Fragen geben.

Für den Umweltdachverband, den Alpenverein, BirdLife, die Naturfreunde und den Naturschutzbund sind die Ausführungen allerdings nicht ganz schlüssig. Sie stoßen sich etwa an Dokumenten, die für den Umweltbericht herangezogen wurden. Der "Masterplan zur Touristischen Standortsicherung der Region Pyhrn-Priel 2020", der im Jahr 2011 erstellt wurde, ist aus ihrer Sicht veraltet und daher ungeeignet.

Außerdem seien in dem Bericht der Gemeinden "keinerlei Aussagen und Bezüge zur fortschreitenden Erderhitzung, zum Natur- und Bodenverlust oder zu den Auswirkungen der Coronapandemie" zu finden, heißt es in der mehrseitigen Stellungnahme. Dabei hätten die geplanten Infrastrukturbauten "massive negative Auswirkungen auf die Wasserversorgung, das Landschaftsbild oder die räumliche Struktur", teilte Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes, in einer Aussendung mit.

Laut Bericht sei für die Kunstschneeproduktion rund 175.000 Kubikmeter Wasser erforderlich. "Auswirkungen auf Quellen und Brunnen von Wasserversorgungsanlagen werden nicht dargestellt", kritisieren die Umweltschützer. Die Frage, ob ein Skigebiet zwischen 800 und 1300 Metern Höhe angesichts der steigenden Temperaturen überhaupt sinnvoll ist, soll nun eine Studie klären, die der grüne Umweltlandesrat Stefan Kaineder kürzlich in Auftrag gegeben hat. Mehr dazu im folgenden Video:

Problematisch ist vor allem für BirdLife auch eine Bergstation, die laut Plänen an das Naturschutzgebiet Warscheneck Nord angrenzt. Das sei ein "Widerspruch zur Naturschutzgebietsverordnung". Im Umweltbericht gibt es - bis auf das Auerhuhn - keine faunistischen Daten zum neuen Projekt, so die Kritik.

Widersprüchlich seien auch die Angaben, was die Raumordnung betrifft. In diesem Zusammenhang wird auf das örtliche Entwicklungskonzept eingegangen, wonach bei neuen Bauten auf Maßstäblichkeit geachtet werden soll. "Die vorliegenden Pläne sind dem gegenüber drastisch überzogen", heißt es in der Aussendung.

In der Abteilung Raumplanung des Landes Oberösterreich wird derzeit der Umweltbericht der Gemeinden Vorderstoder und Hinterstoder geprüft. Die ersten Reaktionen werden bis zum 9. Oktober erwartet.

Das ist geplant

Mit dem Projekt wollen die Gemeinden Vorderstoder und Hinterstoder den Ganzjahrestourismus in Schwung bringen. Baubeginn ist 2023 geplant. Die Verbindung von der Höss in Hinterstoder zu den ehemaligen Hacklliften in Vorderstoder soll mit drei Seilbahnen erfolgen, ein Hilfslift und eine Beschneiungsanlage sind vorgesehen. Eine Fläche von in Summe 42,6 Hektar soll dafür in beiden Gemeinden gerodet werden, um die zusätzlichen 10,7 Pistenkilometer zu ermöglichen. Auch 1150 Parkplätze sind geplant. Gesamtkosten: 45 Millionen Euro.

Bild: Mediainjector