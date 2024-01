Umweltschützer kritisieren Ausbau der Forstwege in heimischen Wäldern

Würde man alle Forststraßen in Österreich abfahren, so könnte man genauso fünf Runden um den Erdball drehen. Das ist die Rechnung des WWF. Eine von der Umweltschutzorganisation in Auftrag gegebene Studie hat nun erhoben, dass sich das Straßen- und Wegenetz durch Österreichs Wälder über 218.000 Kilometer erstreckt, davon entfallen mehr als 30.540 Kilometer auf Oberösterreich. Zum Vergleich: Die Landesstraßen sind insgesamt "nur" rund 6000 Kilometer lang.