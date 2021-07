Umweltpreise werden heute bei Online-Event verliehen

Seit 1999 gibt es den Energy Globe Award, bei dem jährlich herausragende nachhaltige Projekte ausgezeichnet werden. In den Jahren seit seiner Gründung hat sich der Energy Globe zum weltweit renommiertesten Umweltpreis entwickelt. Seinen Ursprung hat er in Oberösterreich, in den vergangenen zwei Jahrzehnten wurden Projekte aus mehr als 180 Ländern ausgezeichnet. Heute ist es wieder so weit: In sieben verschiedenen Kategorien wird der Energy Globe für Oberösterreich verliehen, dieses Mal als Online-Event.

Der Initiator des Awards, Wolfgang Neumann, hat inzwischen etwa 30.000 Projekte, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, zusammengetragen. "Für fast jedes Umweltproblem gibt es bereits die passende Lösung, es geht meist nur darum, dieses Wissen an den richtigen Ort zu bringen", sagt Neumann.

In diesen sieben Kategorien werden Awards verliehen:

Erde: Hier ist unter anderem die Handelskette Hofer für ihren Beitrag zur Kreislaufwirtschaft nominiert.

Energie: Die Firma Fronius ist hier für ihre "Gesamtlösungen zur lokalen Produktion von grünem Wasserstoff aus Sonnenenergie" nominiert.

Wasser: Neben anderen hat hier die Firma Bellaflora für ihre Wassereinsparungen von 30 Prozent Chancen.

Luft: Das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung ist hier für die Website mobil-ans-ziel.at nominiert.

Jugend: Projekte, die von jungen Menschen verwirklicht wurden.

Sonderpreise gibt es in den Kategorien Nachhaltige Gemeinde und Massiv Ökologisch.

Live-Stream ab 17.30 Uhr auf www.energyglobe.at