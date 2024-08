Umweltbericht 2024: Klimakrise ist in Oberösterreich längst angekommen

60 Experten aus 13 Abteilungen der oberösterreichischen Landesregierung waren an der Erstellung des aktuellen Umweltberichts beteiligt. "Er ist nicht nur eine Rückschau über die vergangenen sechs Jahre, sondern zeigt auch auf, welche Maßnahmen in Zukunft wichtig sind", sagt Kaineder bei der heutigen Pressekonferenz.

Als zentralen Grundpfeiler im Umwelt- und Klimaschutz sieht der Landesrat den Bodenschutz, da in Oberösterreich nach wie vor täglich rund 21.000 Quadratmeter Boden zu Siedlungs-, Verkehrs- und Geschäftsflächen umgewandelt werden. Im Durchschnitt werden etwa 40 Prozent der Fläche versiegelt. Gesunder Boden hätte aber einen mehrfachen Nutzen: Einerseits für den Anbau der Grundnahrungsmittel und der Ernährungssicherheit, andererseits dient er als präventiver Hochwasserschutz.

"Ein Quadratmeter gesunder Boden kann das Wasser einer ganzen Badewanne aufnehmen", sagt Kaineder. Es sei immer wieder zu beobachten, dass es lange Zeit nicht regnet, dann aber viel Regen auf kleiner Fläche fällt und zu Überschwemmungen führt. Rund 200 Millionen Euro aus Landes-, Bundes- sowie Eigenmitteln wurden bereits in den aktiven Hochwasserschutz investiert.

Entsiegelung und Renaturierung

Um die Klimaziele voranzutreiben wurde vom Umweltressort eine Entsiegelungsförderung mit 30 Euro pro Quadratmeter (Gesamtförderung maximal 75.000 Euro) für Betriebe, Gemeinden und Einzelpersonen geschaffen. Jene Gemeinden, die dem Bodenbündnis beigetreten sind, erhalten zehn Euro mehr pro entsiegeltem Quadratmeter. "Wir arbeiten mit Anreizen, nicht mit verboten", sagt Daniela König, Direktorin für Umwelt- und Wasserwirtschaft des Landes OÖ.

In diesem Zusammenhang spielt auch die Renaturierung in der Wasserwirtschaft eine Rolle. Flüssen und Bächen wird damit mehr Raum gegeben und die harten, künstlich angelegten Ufer aufgebrochen. Dadurch entstehen natürliche Überschwemmungsräume, die bei Starkregen große Wassermengen puffern können. "Außerdem halten sich Menschen gerne am Wasser auf. Wenn Schotter- oder Sandbänke angelegt werden, entsteht gleichzeitig ein Naherholungsgebiet", sagt Kaineder. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise an der Ischl vom Wolfgangsee bis zur Mündung in die Traun 15 Querbauwerke umgebaut. Auch am Ufer der Salzach wurden auf einer Länge von drei Kilometern die Steine der Uferverbauung entfernt, weitere sechs Kilometer sollen folgen. "Da liegt noch einiges vor uns", so der Landesrat.

Klimaneutralität

Um als Industriebundesland in Zukunft klimaneutral zu werden, sei die Energiewende voranzutreiben. "Es liegen einige größere Windparks zur Genehmigung vor. Dadurch wird Oberösterreich auch weniger abhängig von Gaslieferungen aus Russland", sagt Kaineder, in dessen Ressort die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) durchgeführt werden.

Das Ziel sei langfristig eine "klimaneutrale Wohlstandsgesellschaft" zu schaffen. Denn, die Klimakrise sei in Oberösterreich bereits angekommen. "Eine Hitzewelle im Winter, wenn man bei 15 Grad zu Silvester Tennis spielen kann, fällt nicht so auf. Auch wenn diese Temperaturen viel zu warm sind. Jetzt im Sommer, wo es in den Städten aber unerträglich heiß ist, merkt jeder den Klimawandel deutlich", so der Klimalandesrat.

Der Umweltbericht 2024 ist online unter Land Oberösterreich - Der digitale Oberösterreichische Umweltbericht 2024 (land-oberoesterreich.gv.at) einzusehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Regionales Lena Gattringer