Umkleidespinde aufgebrochen: Mann in Haft

Samstagmittag hat der Geständige in einem Baumarkt in Vöcklabruck drei Umkleidespinde aufgebrochen, weil er aufgrund finanzieller Probleme Geld stehlen wollte. Allerdings erfolglos, denn in den Spinden befanden sich keine Wertgegenstände.

Mitarbeiter des Geschäfts wurden auf den Mann aufmerksam. Dieser verließ über eine Notausgangstür das Geschäft. Unmittelbar danach konnte der Verdächtige von Beamten der Polizeiinspektionen Vöcklabruck und Schörfling/Attersee ausgeforscht und festgenommen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 34-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.