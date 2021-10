Umfrage: Die Mobilität wird elektrisch, einspurig und öffentlich

LINZ/WIEN. Die Mobilität der Zukunft wird elektrisch, einspurig und öffentlich. Das geht aus einer Studie des Linzer IMAS-Instituts hervor, die gestern in Kooperation mit ocay Autoabo GmbH in Linz präsentiert wurde. Für ein Autoabo oder Abonnements für Fahrräder, Häuser, Wohnungen oder Handys interessiert sich die Generation Z (16 bis 24 Jahre) doppelt so stark wie Menschen ab 60 Jahren. Insgesamt kann sich ein Viertel der Befragten ein Autoabo vorstellen. Rund 40 Prozent der Befragten – 1001 Österreicher ab 16 Jahren – glauben an eine starke Veränderung im Bereich der Mobilität. "Der Veränderungseindruck ist groß", so IMAS-Forscher Paul Eiselsberg. Er glaubt, "dass Fahrräder durch E-Bikes noch mal eine Renaissance erleben werden".