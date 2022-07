Das sagen die Linzer zum Quarantäne-Aus

Die fertige Verordnung für das Aus der bisher geltenden Corona-Quarantäneregeln liegt - wie berichtet - seit Dienstagnachmittag vor. Kommenden Montag soll die umstrittene Verordnung in Kraft treten, wie Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Dienstagnachmittag bestätigte.

Der neuen Verordnung zufolge soll die bisher verpflichtende Quarantäne bei positiven Corona-Test durch Verkehrsbeschränkungen ersetzt werden. Sofern kein Zwei-Meter-Abstand eingehalten werden kann, muss beim Zusammentreffen mit anderen Personen Maske getragen werden. Außerdem gibt es in bestimmten Bereichen - wie in Krankenhäusern oder in Kinderbetreuungseinrichtungen - Betretungsverbote.

Umstrittene Entscheidung

Nicht nur bei Experten, der Opposition oder im Bildungsbereich ist die Entscheidung umstritten: Bei unserer Umfrage in der Linzer Innenstadt wird die Abschaffung der Quarantäne bei positiv Getesteten überwiegend skeptisch gesehen.

Während man Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen grundsätzlich begrüßt, werden vor allem Bedenken bezüglich der viel zitierten "Eigenverantwortung" bei der Einhaltung von Verkehrsbeschränkungen und Maskenpflicht geäußert. Die bisher geltenden Regeln zur Isolation infizierter Personen - mit der Möglichkeit sich nach fünf Tagen freizutesten - werden dagegen von den meisten Befragten befürwortet.

Video: Die Reaktionen auf die geplante Abschaffung der Quarantäneregeln fallen bei unserer Umfrage in der Linzer Innenstadt eher skeptisch aus.

Im Überblick: Diese Regelung gilt ab Montag