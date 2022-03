Umfangreicher Stau nach Lkw-Unfall auf der A1

Wegen einer Tagesbaustelle war am Donnerstag im Bereich des Ebelsbergerberges im Linzer Stadtgebiet, Fahrtrichtung Wien, der rechte Fahrstreifen der A1 gesperrt. Da sich in diesem Bereich ein Rückstau bildete, hielt ein 37-Jähriger aus Tschechien den von ihm gelenkten Kraftwagenzug am Stauende an. Der unmittelbar hinter ihm nachkommende 66-jährige Lenker aus Ungarn konnte das von ihm gelenkte Sattel-KFZ nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallte mit der Front des Sattelzugfahrzeuges gegen das Heck des Anhängers von dem 37-Jährigen.

Durch den Anprall verkeilten sich die Fahrzeuge derart ineinander, dass sie von den Lenkern nicht mehr getrennt werden konnten. Für die Dauer der Unfallerhebung und Fahrzeugbergung waren der 1. Fahrstreifen und der Pannenstreifen von 15.30 Uhr bis 19.15 Uhr gesperrt und es bildeten sich massive Rückstaus auf der A1, der A 25 der A7 und auf den Ausweichstrecken.

Im Rückstaubereich ereigneten sich noch zwei weitere Unfälle mit Sachschäden.