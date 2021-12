Umfangreiche Angebote zu Tests und Impfungen

Im Salzkammergut sind über das Silvester- und Neujahrswochenende (31. 12., 1. und 2. 1.) täglich Impfstraßen im Kongresshaus Bad Ischl sowie in der Landesmusikschule St. Georgen im Attergau geöffnet (mit Terminbuchung unter der Adresse www.ooe-impft.at). Öffnungszeiten: 31. Dezember: 8 bis 12 Uhr; 1. und 2. Jänner: 8 bis 12.30 Uhr und 13 bis 17 Uhr. Eine Reihe an zusätzlichen Pop-up-Impfangeboten sowie Termine und Haltestellen des Impfbusses und spezielle Angebote zur Kinderimpfung finden sich auf www.ooe-impft.at unter den jeweiligen Bezirken. Aktuell sind zwischen 29. Dezember und 6. Jänner noch rund 50.000 Termine buchbar.

Das Pilotprojekt "Alles gurgelt" in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck endete mit 4. Dezember. Bereits ausgegebene Testsets können noch bis Ende Februar 2022 in ausgewählten Filialen von Bipa, Billa, Billa Plus und Penny abgegeben werden.

Im Innviertel gibt es in der Mattighofener Öller-Halle und im Schloss Zell an der Pram Corona-Impfangebote: am 31. Dezember von 8 bis 12 Uhr; am 1. und 2. Jänner jeweils von 8 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr.

Terminbuchung und weitere Infos zum Angebot im Innviertel finden sich auf www.ooe-impft.at. Das Land appelliert an alle, weiterhin die Schutzmaßnahmen einzuhalten.