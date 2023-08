Ukrainische Waisen können in Oberösterreich bleiben

Die Kinder und Jugendlichen, die im ehemaligen Reha-Zentrum in St. Georgen wohnen, erhalten Fernunterricht.

"Ich bin sehr froh, dass ein guter Kompromiss geschlossen werden konnte und die Jugendlichen jetzt nicht gegen ihren Willen in die Ukraine zurück müssen", sagte Christine Winkler-Kirchberger, Kinder- und Jugendanwältin des Landes Oberösterreich, gestern den OÖN. Denn laut ukrainischem Recht hätten 16 jener rund 70 Waisenkinder, die allesamt im März des Vorjahres aus der Ostukraine nach Österreich geflüchtet waren und seither in einer ehemaligen Rehaklinik in St.