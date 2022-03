Ukrainische Flüchtlinge treffen in Oberösterreich ein

Im Stadtsaal wurden Feldbetten aufgestellt, dort sollen die Flüchtlinge vorübergehend aufgenommen werden, bis sie weiteren Quartieren in den Gemeinden zugeteilt werden. Die Stadt selber wird zunächst einmal die Jugendherberge auf der Ennsleite für rund 50 Ukraineflüchtlinge einrichten. „Wir prüfen gerade auch noch andere Unterbringungsmöglichkeiten, zudem gibt es auch große Hilfsbereitscahft von Privatleuten, die Flüchtlinge in Wohnungen und Privathäusern aufnehmen wollen“, sagt der Präsident der Volkshilfe Oberösterreich Michael Schodermayr (SP), der zugleich Arzt und Sozialstadtrat in Steyr ist.

Sachspenden (Decken, Konserven, Babynahrung und Windeln bevorzugt) erbittet Schodermayr namens der Volkshilfe für die Menschen, die in der Ukraine im Krieg ausharren müssen. Die Flüchtlinge im Stadtsaal werden vom Roten Kreuz verpflegt und mit einem warmen Mittagessen vom Alten- und Pflegeheim auf dem Tabor bekocht. Bürgermeister Markus Vogl (SP) kündigte an, dass die Stadt so viele Flüchtlinge aufnehmen werde, dass eine gediegene Betreuung der Kriegsopfer möglich ist: „Das lässt sich nicht auf eine Zahl festmachen“, sprach auch ervon einer „großen Welle der Hilfsbereitschaft in unserer Stadt“.