Ukrainerin vergewaltigt? Syrer angeklagt

Das bestätigten den OÖN die Pressestellen der Justiz in Steyr. Der Vorfall hatte vor allem deshalb viele Emotionen und Unverständnis ausgelöst, weil der Verdächtige bisher nicht in Untersuchungshaft genommen wurde.

So wird der Angeklagte auf freiem Fuß zu seinem Schöffenprozess erscheinen. Die Verdachtslage sei zwar ausreichend, um Anklage zu erheben, aber nicht dringend genug, um den 19-Jährigen zu inhaftieren, hieß es als Begründung.

Termin steht noch nicht fest

Ein Verhandlungstermin stehe aber noch nicht fest, weil die Anklageschrift noch nicht rechtswirksam sei, teilt Christina Forstner, Sprecherin des Landesgerichts Steyr, mit. Der Angeklagte habe das Recht, Einspruch zu erheben.

Wie berichtet traf sich die junge Ukrainerin im Mai auf einem Spielplatz in Weyer mit einer Gruppe junger Leute, darunter war auch der 19-jährige Syrer. Dabei wurde auch Alkohol konsumiert. Beide entfernten sich Hand in Hand von der Gruppe und tauchten gemeinsam nach 40 Minuten wieder auf. Am nächsten Tag erstattete das Mädchen Anzeige bei der Polizei, dass sie von dem Syrer vergewaltigt worden sei.