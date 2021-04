Ukrainer schlug mit Hammer auf Landsmann ein

Dabei kam es zunächst zu einer Rauferei zwischen einem 22-Jährigen und einem 38-Jährigen. Da der Jüngere körperlich unterlegen war, rief er seinen 43-jährigen Arbeitskollegen um Hilfe. Dieser schlug daraufhin mit einem Hammer auf den am Boden liegenden 38-Jährigen ein und verletzte ihn schwer am Kopf.

Anschließend gingen die beiden in ihre Fahrzeuge, wo sie später vorgefunden und festgenommen werden konnten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurden die beiden Männer am gestrigen Montag in die Justizanstalt Wels eingeliefert. Der schwerverletzte 38-Jährige wurde von der Rettung in das LKH Salzburg eingeliefert und intensivmedizinisch behandelt.