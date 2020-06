Überschwemmungen nach Unwetter, am Wochenende bis zu 30 Grad

Lokale Gewitter mit Starkregen und Hagel sind am Donnerstagnachmittag über Teile Oberösterreichs gezogen und haben die Feuerwehren auf Trab gehalten. Hauptbetroffen war im Innviertel der Bezirk Braunau, wo die Einsatzkräfte vor allem im Raum Mattighofen gefordert waren. Videos in sozialen Medien zeigen überflutete Straßen:

Auch im Salzkammergut mussten die Helfer nach starken Regenfällen ausrücken. In Gmunden und Kirchham gab es Einsätze wegen Überflutungen, die Wasserrettung musste zudem eine Bootsbergung durchführen.

Unbeständig geht es auch am Wochenende weiter. Bei Temperaturen bis zu 30 Grad sind vor allem im Bergland an den Nachmittagen Schauer und Gewitter zu erwarten. In der Nacht auf Montag kühlt es dann mit Regen etwas ab, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Donnerstag.

Bis zu 30 Grad am Samstag

Der Freitag wird sommerlich warm. Am Vormittag und über Mittag scheint häufig die Sonne, später wird sie auch von dichteren Haufenwolken begleitet. Über weite Strecken ist es zunächst trocken. Erst im Laufe des Nachmittags und am frühen Abend sind eng begrenzt Platzregen oder ein kurze Gewitter möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist über den Bergen und am Alpenrand am höchsten, im Zentralraum und Alpenvorland könnte es weitgehend gewitterfrei bleiben. Tiefstwerte liegen bei 11 bis 16 Grad, die Höchstwerte erreichen 23 bis 27 Grad.

Mit 26 bis 30 Grad dürfte der Samstag der wärmste Tag der Woche werden. Vor allem am Vormittag und über Mittag ist es in den meisten Gebieten nur gering bewölkt. Am späten Nachmittag oder Abend sind einzelne und eng begrenzte Gewitter möglich, vor allem im Innviertel, am Alpenrand und im Bergland und eventuell auch im Mühlviertel. Vereinzelt kann auch ein kräftiges Gewitter dabei sein. Über dem Alpenvorland frischt warmer Westwind auf.

Kaltfront in der Nacht auf Montag

Auch am Sonntag wird es mit bis zu 29 Grad noch einmal sommerlich warm. Meist scheint die Sonne, begleitet von Haufenwolken am Nachmittag. Am Abend können von Westen her Gewitter auftauchen, bevor in der Nacht auf Montag eine Kaltfront über Österreich zieht.

