Überrollt: 16-Jähriger bei tragischem Unfall auf der A8 gestorben

Eine 19-jährige Lenkerin aus Deutschland war gegen 5.40 Uhr am rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Sattledt unterwegs, als der 16-Jährige aus Ried im Innkreis plötzlich auf der Fahrbahn stand. Der Bursch wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle.

Laut Zeugenaussagen wurde der 16-Jährige noch von einem weiteren nachkommenden Fahrzeug überrollt und mitgeschleift. Der Lenker fuhr allerdings ohne anzuhalten weiter. Die Autobahn musste im Bereich der Unfallstelle rund vier Stunden gesperrt werden.

Warum sich der Bursch auf der Autobahn aufhielt, ist noch unklar. Er dürfte aber vorher auf einer Party gewesen sein. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich bei der Autobahnpolizei Ried im Innkreis unter der Telefonnummer 059133/4245 zu melden.