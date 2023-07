Überlebenskampf und ein Experiment in Balkonien

Auf meinem Balkon tobt seit dieser Woche ein beinharter Kampf ums Überleben. Ich habe mir wieder Blumen gekauft. Frühere Versuche, den Freiluft-Wohnraum auf diese Weise zu verschönern, waren sehr kurzlebig – für die Bepflanzung. Mal war es ein Urlaub, mal einfach meine Vergesslichkeit oder zu viel Wasser – nach wenigen Wochen blieben von der bunten Blütenpracht auf jeden Fall nur braune Stängel.

Heuer soll es anders sein, nahm ich mir vor. Der Klimawandel ist ausnahmsweise mein Verbündeter: Aufgrund der immer größeren Trockenheit sind Pflanzen mit geringem Wasserbedarf gefragter denn je, die Gärtnereien voll davon. So kann ich die wertvolle Ressource Wasser sparen und gleichzeitig meine gartenbaulichen Defizite ausgleichen – zumindest hoffe ich das.

Um die richtigen Pflanzen zu finden, fratschelte ich Österreichs oberste Autorität in Gartenfragen aus: Karl Ploberger. Hitzeresistent sollten sie sein, aber trotzdem reichlich blühen. Mit guten Ratschlägen ausgestattet, machte ich mich in die nächste Gärtnerei auf und deckte mich mit Erde, Blumen und Balkonkästen ein.

Neben dem Balkonklassiker schlechthin, der Geranie bzw. Pelargonie, hatte mir der Biogärtner zur Bergminze geraten, auch als Steinquendel bekannt.

Die zarten Blüten sind nicht nur schön anzusehen, sondern auch beliebt bei Bienen. Außerdem kann die Pflanze zu Tee verarbeitet und in Speisen verwendet werden. Ein Multitalent also, das alle modernen Ansprüche an eine Blume erfüllt.

Angesichts des botanischen Überflusses in der Gärtnerei kam mir die Idee zu einem Experiment: Wie schneiden meine sparsamen Blumen im Vergleich zu echten Wasserschluckern ab? Wie groß ist der Unterschied im Wasserbedarf? Ich fragte die etwas verdutzte Gärtnerei-Mitarbeiterin also nach besonders "durstigen" Pflanzen. Meine Wahl fiel auf Dahlien, die aufgrund ihrer großen, weichen Blätter einen hohen Wasserbedarf haben.

Am Ende schaute mein Auto aus, als sei darin eine Landesgartenschau explodiert. Zu Hause richtete ich auf dem Balkon mein Feldlabor ein – zwei idente Blumenkästen mit der gleichen Erde, in einem die wassersparenden, in einem die "durstigen" Pflanzen.

Über den Sommer werde ich messen, wie hoch der Wasserbedarf ist – gegen Herbstbeginn werde ich an dieser Stelle über die Ergebnisse berichten. Allzu hoch sind wissenschaftlichen Ansprüche zwar nicht gesetzt, ich bin trotzdem gespannt.

So weit zumindest der Plan – mal sehen, ob alle Versuchsobjekte den Sommer überleben.

