Überkonfessionelle Gedenkminute: "Vom Blick der Opfer ausgehen"

In ganz Österreich läuteten am Freitag um 15 Uhr die Kirchenglocken für den Frieden in der Ukraine. Die Religionsgemeinschaften organisierten über die Konfessionsgrenzen hinweg eine Gedenkminute. Auch im Linzer Mariendom begingen Bischof Manfred Scheuer und Superintendent Gerold Lehner gemeinsam die Schweigeminute und riefen anschließend zum gemeinsamen Gebet auf.

In einem gemeinsamen Statement drückten sie ihre Besorgnis über die Situation in der Ukraine aus. "Gerade jetzt ist es die Aufgabe der Diplomatie und Politik, Konflikte auf gewaltloser Ebene zu regeln bzw. zu verhindern, dass die Situation noch weiter eskaliert", so Scheuer. Superintendent Lehner bezog sich auf einen Abschnitt im "Magnificat": "Möge Gott die Tyrannen stürzen."

Auch die Oberhäupter der muslimischen, der griechisch-orthodoxen und der jüdischen Religionsgemeinschaften in Österreich zeigten sich gestern in Statements besorgt über die Situation in der Ukraine. Sie riefen zur Gedenkminute und zu Gebeten für die Ukraine auf.