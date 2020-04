Überholmanöver endete für Motorradfahrer tödlich

Tödlich hat eine Ausfahrt mit dem Motorrad am Donnerstag für einen Mühlviertler geendet. Der 57-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach war gegen 14:30 Uhr im Innviertel unterwegs, als es im Gemeindegebiet von Waldkirchen am Wesen (Bezirk Schärding) zu dem fatalen Zusammenstoß kam.

Der Zweiradfahrer überholte einen vor ihm fahrenden Pkw genau in dem Moment, als dieser nach links in eine Hauszufahrt einbiegen wollte. Die Fahrzeuge kollidierten laut Polizei seitlich, der Biker kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen aufgestellten Stein.

Reanimationsversuche schlugen fehl

Für den Mühlviertler kam jede Hilfe zu spät: Er wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen durch den Notarzt des Rettungshubschraubers Europa 3 noch an der Unfallstelle starb.

Erst am Wochenende war – wie berichtet – ein 22-Jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall im Innviertel ums Leben gekommen. Der junge Mann hatte im Gemeindegebiet von Burgkirchen (Bezirk Braunau) die Kontrolle über sein Zweirad verloren und sich in einem Feld überschlagen.

Wiener stürzte mit Motorrad des Vaters

Zwei weitere Motorradunfälle auf Oberösterreichs Straßen haben am Donnerstag zwei Verletzte gefordert. Im Gemeindegebiet von Fraham (Bezirk Eferding) hat ein 23-jähriger Wiener gegen 17:40 Uhr die Kontrolle über das Zweirad seines Vaters verloren. In einer Rechtskurve kam er zu Sturz und verletzte sich dabei am rechten Bein.

Der junge Mann wurde in den MedCampus III gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

Fasane lösten Auffahrunfall aus

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Steyr-Land verletzte sich nur zehn Minuten später bei einem durch zwei Fasane ausgelösten Unfall im Gemeindegebiet von Kronstorf (Bezirk Linz-Land). Der junge Mann, der mit seiner BMW 1000RR unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, nachdem ein vor ihm fahrender Pkw-Lenker seinen Wagen wegen der Vögel, die die L571 querten, abrupt abgebremst hatte.

Er prallte gegen das Heck des Autos und wurde über das Dach und die Motorhaube geschleudert, bevor er auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Zwar konnte der 24-Jährige selbstständig wieder aufstehen, klagte jedoch über Schmerzen im rechten Knie und im Rippenbereich. Er wurde vom Roten Kreuz ins LKH Steyr gebracht, heißt es von der Polizei.

