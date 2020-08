Überflutungen und Sturmschäden: Zahlreiche Feuerwehreinsätze nach Gewittern

Um 15:30 Uhr gingen die ersten Alarmierungen beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich ein: Mit Sturmböen, starkem Regen und Hagel beendeten Unwetter den heutigen Hitzetag. Betroffen waren anfangs vor allem das Salzkammergut – hier das Gebiet um Offensee und Almsee – sowie das Hausruckviertel, wo die Unwetter in Neukirchen an der Vöckla über Vöcklabruck bis Attnang die Feuerwehren forderten. Auch im Mühlviertel bildeten sich Gewitterzellen.

Die rot und orange markierten Bereiche zeigen die Gewitterzellen gegen 16:30 Uhr Bild: kachelmannwetter.com

Windspitzen bis 114 km/h und an die 50 Liter Regen pro Quadratmeter meldete die ZAMG-Messstation Vöcklabruck. Dort war der erste Hotspot der Front, die von Bayern nach Oberösterreich hereinzog. Gleichzeitig bildete sich über Freistadt eine weitere Unwetterzelle, die "Kurs" auf Königswiesen nahm. Betroffen war vorerst auch das Innere Salzkammergut im Raum Bad Goisern. Nutzer in sozialen Medien berichteten über "Weltuntergangsstimmung", "Wolkenbrüche" und "extrem starken Wind", posteten Bilder von überfluteten Straßen und Hagelkörnern.

Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete bis 17 Uhr rund 60 Einsätze wegen Gewittern, die meisten davon im Bezirk Vöcklabruck. Rund 25 Feuerwehren standen im Einsatz. Hauptsächlich galt es, überflutete Keller und Tiefgaragen auszupumpen, Sturmschäden zu beseitigen und Verkehrswege wieder freizumachen. In Kirchdorf am Inn stürzten Bäume auf die Straße, in Vöcklabruck wurde eine Tiefgarage überschwemmt, in Redlham stand eine Unterführung unter Wasser.

Unbeständiger Freitag

Mit weiterem Starkregen und Sturm ist bis in die Abendstunden im ganzen Land zu rechnen. Auch am morgigen Freitag geht es unbeständig weiter. Bei wechselhaftem Wetter ziehen zahlreiche Wolken durch, zwischendurch scheint die Sonne. Über den Tag verteilt ist immer wieder mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist am Nachmittag im südlichen Bergland und im Mühlviertel am größten. Längere trocken Abschnitte gibt es im Flachland.

