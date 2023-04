Überflutungen hielten Oberösterreichs Feuerwehren auf Trab

Zu mehr als 50 Einsätzen wegen Überflutungen mussten die oberösterreichischen Feuerwehren heute Samstag (Stand 16 Uhr) ausrücken. Die ergiebigen und lang anhaltenden Regenfälle in der Nacht von Freitag auf Samstag füllten zahlreiche private Keller und Wohnräume mit Wasser. So auch in Alkoven im Bezirk Eferding, wo die örtliche Feuerwehr bis heute Nachmittag 18 Einsätze in diesem Bereich zu verzeichnen hatte. "Der erste Alarm ging um 4.30 Uhr ein", erzählt Martin Burger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Alkoven im OÖN-Gespräch. Man habe schnell bemerkt, dass es am heutigen Tag nicht bei diesem einen Einsatz bleiben werde. "Im Vergleich zu unseren anderen Aufgabenfeldern, war es heute ein relativ herausfordernder Einsatz", sagt Burger. 55 Kameraden der Feuerwehren Alkoven und Polsing halfen mit, die teils heftigen Wasserschäden im Ort zu beseitigen.

Situation hat sich entspannt

Im Bereich der Ortschaft Straßham trat beispielsweise ein Bach über die Ufer, der 8 Wohnhäuser überflutete. Betroffen waren hier laut Burger auch teilweise nicht nur nur Keller, sondern auch Wohnräume, die "durchspült" wurden. "Grundsätzlich sind Einsätze im Wohnbereich nicht so gefährlich wie dort, wo reißende Bächer im Spiel sind", sagt Burger. Bei Zweiterem bestünde nämlich auch für die Feuerwehrkameraden ein erhöhtes Risiko.

In Leonding (Bezirk Linz-Land) musste die Feuerwehren ebenfalls zu mehreren Unwettereinsätzen ausrücken. Die Feuerwehr Hart wurde am Vormittag zu einem Einsatz in einen Garten gerufen, der aufgrund des starken Regenfalls überflutet wurde. Die Einsatzkräfte begannen sofort mittels Nasssauger und Schläuchen das Wasser aus dem Keller zu entfernen. Die Feuerwehr Leonding rückte ebenfalls wegen einer Überflutung aus. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass es sich um einen Wasserschaden handelte. Für beide Feuerwehren war der Arbeitseinsatz nach knapp einer Stunde beendet. Generell hat sich die Situation in Oberösterreich wieder weitestgehend entspannt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer