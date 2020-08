Unwetter in Oberösterreich: Video zeigt Wassermassen in Vöcklabruck

Besonders stark betroffen war der Raum Vöcklabruck, wo binnen kurzer mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter niedergingen. Ab 15:45 Uhr gingen im Minutentakt Alarmierungen bei der Freiwilligen Feuerwehr Vöcklabruck ein. Vollalarm wurde ausgelöst, die Helfer mussten mehrere Einsätze gleichzeitig abarbeiten. Weil das Kanalnetz die Wassermassen in so kurzer Zeit nicht aufnehmen konnte, wurden Straßen überflutet. Ein Video zeigt die Überschwemmungen:

Um 15:30 Uhr gingen die ersten Alarmierungen beim Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich ein: Mit Sturmböen, starkem Regen und Hagel hatten Unwetter der Hitze am Donnerstag ein jähes Ende gesetzt. Betroffen waren anfangs vor allem das Salzkammergut – hier das Gebiet um Offensee und Almsee – sowie das Hausruckviertel, wo die Unwetter in Neukirchen an der Vöckla über Vöcklabruck bis Attnang die Feuerwehren forderten. Auch im Mühlviertel bildeten sich Gewitterzellen.

Die Grafik von 16 Uhr zeigt, wo (orange Bereiche) die Gewitter besonders heftig waren:

Die rot und orange markierten Bereiche zeigen die Gewitterzellen gegen 16:30 Uhr Bild: kachelmannwetter.com

Windspitzen bis 114 km/h und an die 50 Liter Regen pro Quadratmeter meldete die ZAMG-Messstation Vöcklabruck. Dort war der erste Hotspot der Front, die von Bayern nach Oberösterreich hereinzog. Gleichzeitig bildete sich über Freistadt eine weitere Unwetterzelle, die "Kurs" auf Königswiesen nahm. Betroffen war vorerst auch das Innere Salzkammergut im Raum Bad Goisern. Nutzer in sozialen Medien berichteten über "Weltuntergangsstimmung", "Wolkenbrüche" und "extrem starken Wind", posteten Bilder von überfluteten Straßen und Hagelkörnern.

125 Einsätze in ganz Oberösterreich

Das Landesfeuerwehrkommando verzeichnete bis 20 Uhr 125 Einsätze wegen Gewittern in ganz Oberösterreich. Hauptbetroffen waren die Bezirke Vöcklabruck, Gmunden, Kirchdorf und Freistadt. 65 Feuerwehren standen mit 975 Mann im Einsatz.

Hauptsächlich galt es, überflutete Keller und Tiefgaragen auszupumpen, Sturmschäden zu beseitigen, Vermurungen zu entfernen und Verkehrswege wieder freizumachen. In Kirchdorf am Inn stürzten Bäume auf die Straße, in Vöcklabruck wurde eine Tiefgarage überschwemmt, in Redlham stand eine Unterführung unter Wasser. Die B138 musste wegen Überflutung gesperrt werden. Feuerwehren waren damit beschäftigt, weitere Schäden an Gebäuden zu minimieren. Gegen 19:30 Uhr hatte sich die Situation entspannt, hieß es vom Landesfeuerwehrkommando. Die Aufräumarbeiten beschäftigten die Feuerwehren teils bis in die späten Nachtstunden.

Überschwemmungen in Graz

Auch in der Steiermark haben Unwetter einmal mehr die Einsatzkräfte gefordert. Besonders betroffen waren die Bezirke Murtal, Murau, Graz-Umgebung, Hartberg-Fürstenfeld sowie die Landeshauptstadt Graz. Laut Landesfeuerwehrverband waren über 120 Einsätze von mehreren hundert Einsatzkräften zu bewältigen.

Überwiegend waren die Feuerwehrleute mit dem Beseitigen von Baumteilen, die abzubrechen drohten, abgedeckten Dächern und überfluteten Kellern beschäftigt. Teilweise kam es auch zu Bränden, nachdem Bäume auf Stromleitungen gefallen waren.

Videos zeigen überflutete Straße und starke Windböen:

Unbeständiges Wochenende

Die Wetterlage bleibt auch am Freitag instabil. Bei wechselhaftem Wetter ziehen zahlreiche Wolken durch, zwischendurch scheint die Sonne. Über den Tag verteilt ist immer wieder mit Regenschauern und Gewittern zu rechnen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist am Nachmittag im südlichen Bergland und im Mühlviertel am größten. Längere trocken Abschnitte gibt es im Flachland. Mit 23 bis 28 Grad bleibt es schwül und warm.

Wechselhaft geht es durch den Samstag. An Mariä Himmelfahrt überwiegen zunächst dichte Wolken, zeitweise regnet es. Ab den Mittagsstunden lockert es vermehrt auf, die Sonne zeigt sich speziell im Flachland immer häufiger. Einzelne Regenschauer und Gewitter bilden sich aber auch am Nachmittag noch, am wahrscheinlichsten sind sie im Mühlviertel. Es weht mäßiger bis lebhafter Westwind. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 15 und 19 Grad, die Höchstwerte erreichen 22 bis 26 Grad.

Ein ähnliches Bild zeigt sich laut ZAMG am Sonntag. Anfangs halten sich noch dichtere Wolken, stellenweise regnet es leicht. Im Lauf des Vormittags setzt sich zunehmend sonniges Wetter durch. Am Nachmittag überwiegt im Flachland der Sonnenschein, mehr Quellwolken bilden sich am Böhmerwald und im südlichen Bergland. Vereinzelt könnte sich hier auch ein gewittriger Regenschauer bilden. Mit 25 bis 29 Grad wird es wieder sommerlich warm.

