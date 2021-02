Überfall in Linz: Fahndung nach Maskenmann

Sie war allein in dem Shop, als gegen 21.15 Uhr ein mit einer Pistole bewaffneter Mann mit Sturmhaube über dem Kopf den Tankstellenshop in der Friedhofstraße betrat und Bargeld forderte. Die Angestellte öffnete die Kassenlade und stopfte die Banknoten in eine vom Täter mitgebrachte Stofftasche. Danach flüchtete der Räuber zu Fuß.

Der Mann war etwa 25 bis 40 Jahre alt, 180 bis 185 Zentimeter groß und trug eine dunkle, eng anliegende Hose, darüber knielange, schwarze Shorts sowie eine schwarze Jacke mit neongelbem Besatz am Kragen und neongelben Längsstreifen im Rückenbereich. Er hatte olivgrüne Trekkingschuhe an und dunkle Handschuhe. Die Polizei bittet telefonisch um Hinweise unter 059133 / 40 3333.

