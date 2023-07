Überfall auf Tankstelle in Linz-Urfahr: Täter auf der Flucht

Der Täter bedrohte den Kassier mit einem Messer, der gerade eine Kundin bediente und forderte Geld. Der Kassier stopfte Bargeld in geringer Höhe in eine graue Stofftasche, die ihm der Täter überreichte. Dann flüchtete der Mann zu Fuß. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, berichtete die Polizei.

Der Überfall ereignete sich gegen 21.48 Uhr in der Pulvermühlstraße in Urfahr. Das Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich ermittelt. Der Täter ist laut Beschreibung rund 25 bis 35 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und eher korpulent mit Vollbart. Er sprach in oberösterreichischen Dialekt und trug einen olivgrünen Hoodie und eine schwarze Hose. Seine linke Hand war verbunden bzw. eingegipst und er war mit einem Halstuch maskiert.

1000 Euro Belohnung

Die Polizei bittet um Hinweise an jede Dienststelle oder an das Landeskriminalamt Oberösterreich unter 05913340-3333. Die Betreiber der Tankstelle haben 1.000 Euro Belohnung für zielführende Hinweise, welche zur Täterausforschung und dessen Festnahme führen, ausgelobt.

